В «Дие» произошел серьезный сбой

Главное: В приложении «Дия» произошел сбой. Возникает проблема с входом в один из разделов в мобильном приложении.

Детали: Сегодня, 20 октября в работе онлайн-сервиса государственных услуг для граждан «Дия» произошел сбой. Об этом сообщает «РБК-Украина».

В частности, пользователи не могут войти в раздел «Дия. Услуги», при его загрузке отображается сообщение: «К сожалению, произошла ошибка».

Отметим, что именно через этот раздел граждане могут сгенерировать COVID-сертификаты.

Однако, несмотря на сбой, украинцы которые уже сгенерировали данные сертификаты, могут воспользоваться ими в приложении.

Вместе с тем, некоторые пользователи имеют возможность войти в «Дия. Услуги», однако попытки загрузки раздела «COVID-сертификаты» пока безрезультативны.

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