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Новости > Ученые рассказали о неожиданной пользе апельсинового сока

Ученые рассказали о неожиданной пользе апельсинового сока

Агата Кловская
21.10.21 00:01
1627
Ученые рассказали о неожиданной пользе апельсинового сока

Главное: Апельсиновый сок очень полезен. Он снижает окислительный стресс и воспаление.

Детали: Ученые из университета Тафтса и университета Джорджа Мейсона в США поведали и неожиданной пользе апельсинового сока. Об этом пишет издание Advances in Nutrition.

Сообщается, что вещества и соединения в нем оказывают благотворное влияние на организм, снижая окислительный стресс и воспаление.

Исследователи говорят, что стопроцентный апельсиновый сок, не содержащий сахара, снижает уровень интерлейкина 6 (маркер воспаления) как у здоровых людей, так и у взрослых из группы риска, а также двух дополнительных маркеров воспалительного и окислительного стресса.

Такой эффект связан с находящимися в его составе аскорбиновой кислотой и флавоноидами – соединениями, способными модулировать окислительную и воспалительную системы организма.

Говорится и о положительных эффектах гесперидина – еще одного биологически активного соединения, обнаруженного в апельсинах.

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Тэги: ученые, здоровье, мир, сок, апельсин

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