Ученые рассказали о неожиданной пользе апельсинового сока

Главное: Апельсиновый сок очень полезен. Он снижает окислительный стресс и воспаление.
Детали: Ученые из университета Тафтса и университета Джорджа Мейсона в США поведали и неожиданной пользе апельсинового сока. Об этом пишет издание Advances in Nutrition.
Сообщается, что вещества и соединения в нем оказывают благотворное влияние на организм, снижая окислительный стресс и воспаление.
Исследователи говорят, что стопроцентный апельсиновый сок, не содержащий сахара, снижает уровень интерлейкина 6 (маркер воспаления) как у здоровых людей, так и у взрослых из группы риска, а также двух дополнительных маркеров воспалительного и окислительного стресса.
Такой эффект связан с находящимися в его составе аскорбиновой кислотой и флавоноидами – соединениями, способными модулировать окислительную и воспалительную системы организма.
Говорится и о положительных эффектах гесперидина – еще одного биологически активного соединения, обнаруженного в апельсинах.
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