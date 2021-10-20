Главные новости за 20 октября 2021 года

- В Украине коронавирусом заболели 18 912 людей. Умерли 495 человек.

- Масштабное ДТП произошло в Одесской области. Погибли три человека.

- В Киеве произошла авария. Без газа остались 93 дома.

- Огромный град выпал в Австралии. Появилось видео природного явления.

- Всемирная организация здравоохранения поставит в бедные страны таблетки от коронавируса по низкой цене. Пациенты смогут получить антивирусные препараты по цене всего 10 долларов за курс.

- В Коста-Рике разрешили употреблять каннабис. Но только в медицинских целях.