Футбольные чемпионаты мира хотят проводить в два раза чаще

Главное: Футбольные чемпионаты мира хотят проводить раз в два года. ФИФА может принять решение уже в декабре.

Детали: Чемпионаты мира по футболу хотят проводить раз в два года, то есть в два раза чаще. Такую идею вынашивают в ФИФА, сообщает издание Cadena SER.

Планируют сделать это с 2026 года, а решение может быть принято уже в декабре.

Отмечается, что о своем желании ФИФА уже сообщила всем национальным ассоциациям. Теперь предстоит проголосовать данное решение.

Информируется, что президент ФИФА Джанни Инфантино представил всем членам проект нового международного календаря, согласно которому футболисты будут проводить в сборных около тридцати дней в году, а не пятьдесят, как сейчас.

Также предлагается сократить отборочные турниры: отбор на чемпионат мира должен состоять максимум из семи туров.

Ожидается, что общее число матчей сборных, выступающих под эгидой УЕФА, за четырехлетний период снизится с 44 до 43, а южноамериканских команд уменьшится с 38 до 34.

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