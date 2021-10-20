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Новости > Еще одна страна разрешила своим гражданам употреблять марихуану

Еще одна страна разрешила своим гражданам употреблять марихуану

Александр Панько
20.10.21 10:04
224
Еще одна страна разрешила своим гражданам употреблять марихуану

Главное: В Коста-Рике разрешили употреблять каннабис. Но только в медицинских целях.

Детали: В Коста-Рике разрешили употребление марихуаны в медицинских целях. Такое решение принял конгресс страны.

Сообщается, что соответствующий закон был принят, несмотря на несогласие с ним президента Карлоса Альварадо и его соратников.

Кроме этого против каннабиса выступали местные религиозные общины.

Теперь в Коста-Рике разрешено производство и переработка марихуаны, однако закон не регулирует его рекреационное использование.

В тему: Коронавирус вызвал наркотический бум в США.

Тэги: мир, наркотики, марихуана, Коста-Рика

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