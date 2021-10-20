На Николаевщине сложилась катастрофическая ситуация с кислородом для больных коронавирусом

Главное: Кислорода для больных коронавирусной инфекцией в Вознесенске (Николаевская область) осталось лишь на несколько дней. Медики взывают о помощи.

Детали: Медики Вознесенской многопрофильной больницы, Николаевская область, просят помощи у Минздрава. Там осталось кислорода лишь на несколько дней. Об этом во вторник, 19 октября, на своей странице в Facebook сообщает больница.

По словам врачей, они получили письмо от фирмы поставщика кислорода, в котром медиков предупредили, что о том, что «в течение нескольких дней поставки кислорода в больницу будут приостановлены из-за отсутствия его необходимых объемов в основных производителей в Украине».

Медики акцентировали, что жизнь многих пациентов, которые проходят лечение в медучреждении, зависит именно от кислорода. Они же призвали власти страны помочь.

«Уже завтра больше сотни больных COVID-19 в Вознесенской многопрофильной больнице не получат такого важного для них глотка кислорода, а значит будут лишены права на жизнь», — написали представители больницы.

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