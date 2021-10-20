Лига чемпионов: «Шахтер» в Киеве унизительно проиграл «Реалу»

Главное: В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» принимал в Киеве мадридский «Реал». Результат — победа «Реала» 5:0.

Детали: Сегодня, 19 октября, состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Донецкий «Шахтер» в Киеве принимал мадридский «Реал».

С самого начала поединка было заметно, что гости больше нацелены на победу. Они подолгу контролировали мяч, создавали моменты у ворот Трубина, но до перерыва сумели отличиться лишь раз. Да и то произошел автогол Кривцова.

Зато во второй половине встречи королевский покуражился на славу. В ворота «горняков» влетели еще четыре безответных мяча благодаря точным ударам Винисиуса, Родриго и Бензема. В результате — унизительная победа «Шахтера» 0:5.

В параллельном матче «Интер» дома обыграл тираспольский «Шериф» со счетом 3:1.

Турнирная таблица в группе D:

1. «Шериф» — 3 игры / 6 очков;

2. «Реал» — 3 / 6;

3. «Интер» — 3 / 4;

4. «Шахтера — 3 / 1.

В тему: Сегодня из-за матча «Шахтера» с «Реалом» продлили работу общественного транспорта.