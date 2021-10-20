Британские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который заразнее «Дельты»

Главное: Британские ученые обнаружили новый вариант коронавируса. Ученые считают, что этот штамм, получивший название AY.4.2, еще более заразен, чем «Дельта».

Детали: Британские ученые заявили об обнаружении нового варианта коронавируса, который образовался от мутации штамма «Дельта». Об этом сообщает Financial Times.

Новый вариант только недавно был обнаружен британскими вирусологами, которые следят за генетической эволюцией штамма «Дельта», но на него уже приходится почти 10% новых случаев заболевания в Британии.

Двое британских экспертов Джеффри Барретт и Франсуа Баллу заявили, что вариант AY.4.2 на 10-15% заразнее, чем оригинальный штамм «Дельта», который стал доминирующим по всему миру.

«На данном этапе мы должны быть осторожными. Британия — единственная страна, в которой он добился такого успеха, и я все же не исключаю, что его рост может быть случайным демографическим событием», — сказал Баллу.

В то же время некоторые эксперты из США говорят, что рост случаев коронавируса, уровня госпитализации и смертей в Британии может быть связанным именно с появлением нового варианта AY.4.2.

В тему: В ВОЗ рассказали, когда ждать окончания пандемии коронавируса.