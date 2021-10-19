В полиции рассказали, почему умер брат застреленного мэра Кривого Рога

Главное: Судебно-медицинская экспертиза показала, что брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей умер в результате случайного отравления алкоголем.

Детали: Смерть брата бывшего городского головы Кривого Рога Андрея Павлова наступила в результате токсического действия спиртов. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области со ссылкой на официальное заключение судебно-медицинской экспертизы, причиной является случайное отравление алкоголем.

В тему: 18 октября 2021 года в Кривом Роге в собственной квартире обнаружили тело Андрея Павлова. По данным СМИ, речь идет о брате покойного мэра города Константина Павлова.

Напомним: 15 августа в селе Вольное Днепропетровской области погиб мэр Кривого Рога 48-летний Константин Павлов.

Тогда же появились фото и видео с места преступления, на которых пользователи интернета рассмотрели странные несовпадения.

На данный момент следствие рассматривает четыре версии случившегося, в том числе доведение до самоубийства.

Позже СМИ узнали, что могло довести мэра Кривого Рога до самоубийства.