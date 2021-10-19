Митрополит УПЦ рассказал, чем опасен грех осуждения

Главное: Даже в мыслях совершенное осуждение имеет ту же разрушительную силу, что и слова, сказанные вслух.

Детали: Как сообщает Как сообщает УПЦ , об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале. «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете» (Лк.6:37). «Казалось бы, что может быть проще. Но, как показывает опыт, удержать свой язык от зла человеку очень сложно. Чтобы как-то оправдать себя, даже верующие люди идут на лукавство – называют осуждение «рассуждением» и считают, что это не грех. Но совесть не обманешь. Если бы были чуткими и внимательными, то сразу же ощутили бы в своем сердце тяжелый осадок после такого «рассуждения», потому что любой грех помрачает душу, делает ее непрозрачной для благодати Божией», - сказал митрополит Лука. Владыка привел историю из жизни одного из учеников старца Иосифа Исихаста, отца Ефрема. «Он увидел монаха, подымающегося по горной тропе в свою келью. Этот монах по пути высказал какие-то слова недовольства по поводу одного их своих собратьев. Вдруг перед внутренним взором отца Ефрема открылось духовное видение, в котором он узрел всю глубину падения осуждающего брата. Увиденное ужаснуло его, и он понял почему Спаситель больше всего уделял внимание именно этому греху», - рассказал архиерей. Митрополит отметил, что несмотря на кажущуюся незначительность, последствия этого греха очень разрушительны. «Поэтому нужно быть очень внимательными не только к тому, что говорим, но и к тому, о чем думаем. Потому что даже в мыслях совершенное осуждение имеет ту же разрушительную силу, что и слова, сказанные вслух», - подчеркнул иерарх УПЦ . Он с сожалением констатировал, что сегодня верующие люди не достаточно серьезно относятся к этой заповеди. «А что уж говорить о тех, кто находится далеко от Церкви. Этому греху посвящены целые программы на ТВ, где ведущие и их участники часами только тем и занимаются, что осуждают. Это делается затем, чтобы таким образом в этот грех одновременно вовлечь огромное количество людей, которые сидят у экранов. Так открывается широкая дорога, ведущая в вечную гибель», - заключил митрополит Лука. В тему: Митрополит УПЦ рассказал, как научиться любить врагов.">Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете» (Лк.6:37).

«Казалось бы, что может быть проще. Но, как показывает опыт, удержать свой язык от зла человеку очень сложно. Чтобы как-то оправдать себя, даже верующие люди идут на лукавство — называют осуждение „рассуждением“ и считают, что это не грех. Но совесть не обманешь. Если бы были чуткими и внимательными, то сразу же ощутили бы в своем сердце тяжелый осадок после такого „рассуждения“, потому что любой грех помрачает душу, делает ее непрозрачной для благодати Божией», — сказал митрополит Лука.

Владыка привел историю из жизни одного из учеников старца Иосифа Исихаста, отца Ефрема. «Он увидел монаха, подымающегося по горной тропе в свою келью. Этот монах по пути высказал какие-то слова недовольства по поводу одного их своих собратьев. Вдруг перед внутренним взором отца Ефрема открылось духовное видение, в котором он узрел всю глубину падения осуждающего брата. Увиденное ужаснуло его, и он понял почему Спаситель больше всего уделял внимание именно этому греху», — рассказал архиерей.

Митрополит отметил, что несмотря на кажущуюся незначительность, последствия этого греха очень разрушительны.

«Поэтому нужно быть очень внимательными не только к тому, что говорим, но и к тому, о чем думаем. Потому что даже в мыслях совершенное осуждение имеет ту же разрушительную силу, что и слова, сказанные вслух», — подчеркнул иерарх УПЦ

Он с сожалением констатировал, что сегодня верующие люди не достаточно серьезно относятся к этой заповеди. «А что уж говорить о тех, кто находится далеко от Церкви. Этому греху посвящены целые программы на ТВ, где ведущие и их участники часами только тем и занимаются, что осуждают. Это делается затем, чтобы таким образом в этот грех одновременно вовлечь огромное количество людей, которые сидят у экранов. Так открывается широкая дорога, ведущая в вечную гибель», — заключил митрополит Лука.