Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от коронавируса

Главное: В течение последних двух недель количество смертельных случаев из-за COVID-19 в Украине выросло на 17%. По этому показателю мы вышли на второе место в Европе.

Детали: По состоянию на середину октября Украина занимает второе место по уровню смертности от COVID-19 среди стран Европы. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга «Анализ текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19», пишет «Суспільне».

Так, по его словам, за последние две недели количество смертельных случаев из-за COVID-19 в Украине выросло на 17% — в среднем до 300 человек в сутки. Поэтому по уровню смертности из-за осложнений заболевания Украину опережает только Румыния.

В то же время в Украине ожидаемо замедлились темпы госпитализации. По словам Ганиченка, это связано с четырехдневными государственными выходными, которые продолжались с 14 по 17 октября.

Аналитик прогнозирует, что одновременно до конца года из-за осложнений COVID-19 в Украине может умереть от 68 до 92 тысяч человек.

Как отметили в Центре экономики здравоохранения, одновременно Украина способна удовлетворить потребность в вакцинации и увеличить ежедневное количество прививок до 250-350 тысяч. Сейчас 98% госпитализированных пациентов в Украине невакцинированы.

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