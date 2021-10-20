Стало известно, что будет, если вообще не есть мясо

Главное: Вообще не есть мясо – вредно для здоровья. Диетолог озвучила причины.

Детали: Популярный российский диетолог Ольга Чунтова поведала, что будет, если полностью отказаться от мяса. Оказывается, ничего хорошего.

Эксперт заявила: «При отказе от животного белка в организм перестают попадать важные элементы: например, витамины D, В12, из-за чего возрастает риск развития инсульта, а также Омега-3 жирные кислоты, креатин, холестерин, йод, фосфор и кальций».

Она добавила: «Все это приводит к гормональному нарушению. Страдают волосы, ногти, кости, репродуктивная функция. Исключая животный белок, возрастает и риск развития анемии. При исключении из рациона продуктов животного происхождения растительный белок не в состоянии заменить животный ни по составу аминокислот, ни по усвояемости».

Специалист отмечает: «Отказавшимся от мяса людям не следует пить слишком много кофе и чая. Оба напитка могут препятствовать всасыванию железа. Для нормализации этого процесса необходимо потреблять продукты, содержащие аскорбиновую кислоту».

Резюмируется следующее: «В рацион желательно включить водоросли, семена чиа, грецкий орех, яйца, семя льна. Эти продукты быстро восполнят дефицит полиненасыщенных жирных кислот. Цинк можно получить из ореховых и бобовых, аминокислоты — из молочных продуктов. Мак, семена кунжута, миндаль, молодая крапива и шиповник помогут повысить содержание кальция».

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