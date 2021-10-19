Эрдоган резко прошелся по ООН

Главное: Президент Турции раскритиковал ООН. Реджеп Эрдоган призвал к реформам.

Детали: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой ООН. Его слова цитирует издание Anadolu.

Так, политик сказал: «Судьба человечества не может быть оставлена на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне».

Он добавил: «В то время как мир и почти все сферы нашей жизни меняются, а дипломатия, торговля и международные отношения претерпевают кардинальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней».

Турецкий лидер также считает: «Действующая система ООН, сформированная после Второй мировой войны, не отвечает вызовам современности, не в силах обеспечить мир и справедливость, обречена порождать новые кризисы».

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