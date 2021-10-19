Главные новости за 19 октября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели 15 579 человек. Умерли 538 людей.

- Еще четыре региона уже на этой неделе могут войти в «красную» зону карантина. Это Житомирская, Сумская, Луганская и Харьковская области.

- Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл с официальным визитом в Киев. После встречи с украинским коллегой министр обороны США встретится с президентом Зеленским.

- Погода в Украине ухудшается. К концу недели ожидаются дожди.

- «Динамо» готовится к матчу с «Барселоной». Украинскую команду считают аутсайдером поединка.

- В Средиземном море произошло землетрясение. Его магнитуда составила 6,4 балла.