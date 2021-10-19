Глава Пентагона прямо обвинил Россию в начале войны на Донбассе

Главное: Глава Пентагона Ллойд Остин провел встречу с министром обороны Украины Андреем Тараном. Он призвал РФ немедленно остановить войну на востоке, а также осудил оккупацию Крымского полуострова.

Детали: Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия. Об этом глава Пентагона заявил во время брифинга с министром обороны Украины Андреем Тараном.

«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказал Ллойд Остин.

Он отметил, что США осуждают оккупацию Крыма, а также призвал РФ прекратить войну на востоке Украины и дестабилизацию на Черном море и вдоль украинских границ.

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