В Украине готовятся ввести локдаун еще в четырех областях

Главное: Еще четыре региона уже на этой неделе могут войти в «красную» зону карантина. Это Житомирская, Сумская, Луганская и Харьковская области.

Детали: В Украине к уже пяти «красным» областям могут добавиться еще четыре региона. Усилить ограничения там могут уже на этой неделе. Об этом сообщает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, войти в «красную» зону могут Житомирская, Сумская, Луганская и Харьковская области. Например, именно Харьковщина периодически показывает чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, но ее пока удается сбивать.

«Уже 5 регионов подошло к красному уровню эпидопасности, еще 4 региона показывают достаточно критическую динамику», — прокомментировал он.

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