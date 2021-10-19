В Киев прилетел глава Пентагона

Главное: Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл с официальным визитом в Киев. После встречи с украинским коллегой министр обороны США встретится с президентом Зеленским.
Детали: В Киев во вторник, 19 октября, прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом сообщает Посольство США в Украине.
«Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических стремлений, и выразить нашу приверженность развитию способности Украиныв сдерживании дальнейшей российской агрессии», — сказал Остин.
Глава американского оборонного ведомства выразит свое почтение в Мемориальном зале и у Мемориального колокола защитников Украины, а также встретится с министром обороны Андреем Тараном.
После этого министр обороны США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения двустороннего и регионального сотрудничества в области безопасности.
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