На Буковине Предстоятель УПЦ освятил медцентр при Банченском монастыре

В Херсоне COVID-больницы заполнены почти на 100%. Больных везут в другие города

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В Украине уже началась новая волна коронавируса. Стало известно, когда она пойдет на спад

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Коронавирус в Украине: 15 579 заболевших и 538 погибших

Еще в одном городе случился транспортный коллапс из-за «красной» зоны

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Зеленский рассказал о судьбе встречи в нормандском формате

12.10.21 13:42

«Сделаем инъекции ночью»: президент Филиппин придумал крайне необычный способ прививать антивакцинаторов

12.10.21 14:01

Украине напророчили минимальную победу в матче против Боснии и Герцеговины

12.10.21 14:00

Священник рассказал о духовном смысле таинства Причастия

12.10.21 13:35

В столице на фестивале православного кино «Покров» покажут 83 фильма из 11 стран

12.10.21 19:00

Главные новости за 12 октября 2021 года

13.10.21 17:13

Власти Киева решили не прислушиваться к рекомендациям Минобразования

12.10.21 12:48

Украина и Евросоюз подписали многострадальный «авиационный безвиз»: что это значит

13.10.21 12:29

После каникул учителей без вакцинации отстранят от работы без выплаты зарплат

13.10.21 11:02

13 октября в школах может стать последним учебным днем первой четверти

13.10.21 19:00

Главные новости за 13 октября 2021 года