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Новости > Названы продукты, которые помогут победить стресс

Названы продукты, которые помогут победить стресс

Александр Панько
19.10.21 11:11
207
Названы продукты, которые помогут победить стресс

Главное: Названы продукты, улучшающие сон. Также они помогут в борьбе со стрессом.

Детали: Стало известно, какие продукты улучшают сон и помогают в борьбе со стрессом. О них поведала российский диетолог Алена Барредо.

Эксперт говорит, что это продукты, богатые магнием – орехи, малина, ежевика, грейпфрут и авокадо.

Они отметила: «Также необходимы витамины группы В, которые содержатся в овощных салатах и зелени».

Специалист добавила: «Полезные Омега-3 кислоты участвуют в синтезе изолирующей миелиновой оболочки для нервных клеток и окончаний, что улучшает работу нейронов и стрессоустойчивость. Их больше всего в рыбе и креветках».

Диетолог советует: «В рацион необходимо включить продукты с триптофаном: сельдерей, бананы, какао. Они увеличивают синтез нейрогормона серотонина, который помогает выйти из стресса без последствий для нервной системы».

Кроме этого, по ее словам, следует есть нут, швейцарский мангольд, яйца и семена подсолнечника.

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Тэги: здоровье, мир, питание, орехи

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