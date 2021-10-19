Диетолог поведала, что лучше всего есть на ужин

Главное: Бобовые стоит есть на ужин. Также подойдет хумус.

Детали: Популярный российский диетолог Елена Тай поведала, какие продукты стоит употреблять на ужин. По словам эксперта, они позитивно влияют на микрофлору пищеварительной системы.

Отмечается, что лучше всего есть пищу растительного происхождения.

Специалист советует употреблять хумус и бобовые, в составе которых присутствуют микронутриенты, легкоусвояемые белки, пищевые волокна и пектины.

Она отметила: «Благодаря наличию в составе нерастворимых волокон, медленных углеводов​ и протеина насыщение после ужина длится долго, пищеварение нормализуется».

Диетолог информирует: «Бобовые имеют низкий гликемический индекс, что способствует поддержанию веса и снижению калорийности».

Кроме этого она советует включить в рацион горох, чечевицу и фасоль.

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