В Средиземном море произошло мощное землетрясение

Главное: В Средиземном море произошло землетрясение. Его магнитуда составила 6,4 балла.

Детали: Сильное землетрясение произошло сегодня утром в Средиземном море. О нем информирует Геологическая служба США.

Отмечается, что глубинные толчки фиксировались в 8-32 по киевскому времени.

Известно, что их эпицентр находился в 149 километрах от греческого острова Карпатос с, а очаг землетрясения находился на глубине 38 километров.

При этом природное явление не привело к цунами – об угрозах не сообщается.

В тему: Сильное землетрясение в Токио попало на видео.