В Средиземном море произошло мощное землетрясение

Главное: В Средиземном море произошло землетрясение. Его магнитуда составила 6,4 балла.
Детали: Сильное землетрясение произошло сегодня утром в Средиземном море. О нем информирует Геологическая служба США.
Отмечается, что глубинные толчки фиксировались в 8-32 по киевскому времени.
Известно, что их эпицентр находился в 149 километрах от греческого острова Карпатос с, а очаг землетрясения находился на глубине 38 километров.
При этом природное явление не привело к цунами – об угрозах не сообщается.
В тему: Сильное землетрясение в Токио попало на видео.