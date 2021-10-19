Коронавирус в Украине: 15 579 заболевших и 538 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 15 579 человек. Умерли 538 людей.

Детали: В Украине фиксируется вспышка коронавируса. Данные на вторник, 19 октября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 15 579 человек. Госпитализировали 2 852 больных, а выздоровели 7 776 людей.

Проведено такое число тестов: методой ПЦР – 60 679, методом ИФА – 13 814, экспресс-тестами – 43 702.

Наибольший прирост больных фиксировали в Одесской (1 418), Харьковской (1 412) и Днепропетровской (1 203) областях.

Умерли еще 538 людей. Это новый антирекорд.

С начала пандемии скончались 61 348 человек.

За все время заболели 2 660 273 человека, а выздоровели 2 337 194 больных.

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