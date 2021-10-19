Зеленский рассказал о судьбе встречи в нормандском формате

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во встрече в нормандском формате заинтересована и Украина, и Германия, и Франция. Но это, в первую очередь, будет зависеть от Российской Федерации.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда лидеры «нормандской четверки» смогут встретиться. Об этом он заявил во время интервью ICTV.

По словам Зеленского, во встрече в нормандском формате заинтересованы как Германия, так и Франция. В конце концов, президент готов встретиться с Владимиром Путиным в любом формате.

«Сегодня Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в нормандском формате. Украина со своей стороны заинтересована во встрече с президентом России в любом формате», — заявил Зеленский.

Вероятность встречи лидеров зависит от Российской Федерации. Канцлер Германии также желает принять участие в нормандском формате.

«Мы готовы к определенным шагам вперед, чтобы встреча (в нормандском формате) состоялась. Думаю, что процент того, что состоится встреча, зависит от России. Но я вижу, что Меркель хотела бы, чтобы она прошла. Но я думаю, что шансы для этого есть», — добавил президент.

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