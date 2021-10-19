В Херсоне COVID-больницы заполнены почти на 100%. Больных везут в другие города

Главное: В Херсоне катастрофически не хватает мест в больницах для больных коронавирусом. Пациентов вынуждены везти в другие города.

Детали: В Херсоне больницы, в которые госпитализируют инфицированных COVID-19, заполнены почти на 100%. Как сообщает пресс-служба мэрии Херсона, об этом заявил и. о. заместителя городского головы Роман Головня.

«На сегодняшний день достаточно критическая ситуация с госпитализацией и койкоместами. Городские больницы, работающие с COVID-19, заполнены почти на 100%. Проводится госпитализация в ближайшие больницы, в частности, в город Алешки. Также сейчас отрабатывается вариант привлечения Белозерской районной больницы. Призываю всех очень серьезно отнестись к тем карантинным ограничениям, которые сейчас установлены. Этим мы обезопасим себя, своих близких и сможем сохранять ситуацию контролируемой», — отметил Головня.

Что касается обеспечения больниц кислородом, то, по словам чиновника, потребность в нем значительно возросла по сравнению с прошлыми волнами пандемии.

«Но на сегодня наши больницы полностью обеспечены кислородом, происходит ежедневный подвоз», — отметил чиновник.

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