Еще в одном городе случился транспортный коллапс из-за «красной» зоны

Главное: Вслед за Херсоном транспортный коллапс из-за «красной» зоны карантина случился и в Запорожье. Очереди на общественный транспорт насчитывали больше сотни человек.

Детали: В Запорожье в первый же день нахождения в красной зоне карантина возник транспортный коллапс. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что утром на остановках выстроились длинные очереди желающих воспользоваться общественным транспортом — в некоторых местах количество людей достигало до 160 человек.

Также во время ожидания транспорта между потенциальными пассажирами возникали споры и даже драки. В частности, горожане ссорились между собой за право зайти в маршрутку раньше. Кроме того, из очередей буквально выгоняли людей без масок.

Такая ситуация объясняется тем, что из-за усиления карантина в городе были введены новые правила работы общественного транспорта. В частности, число пассажиров не должно превышать количество сидячих мест, а для пенсионеров отменен льготный проезд в часы пик (с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00). Также все пассажиры должны быть в масках.

Именно из-за того, что водители могут перевозить только то количество пассажиров, которое соответствует количеству сидячих мест, и возник транспортный коллапс — маршрутных такси и муниципальных автобусов просто не хватает. При этом накануне местные власти заявили, что увеличат количество единиц транспорта, но этого не произошло.

Как пояснили представители запорожских автотранспортных компаний, дополнительный транспорт они не вывели на маршруты, потому что им это экономически невыгодно.

В тему: Ранее из-за «красной» зоны карантина транспортный коллапс случился и в Херсоне.