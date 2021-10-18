Митрополит УПЦ объяснил, почему нельзя служить Богу и одновременно нарушать Его заповеди

Главное: Стремление к сокровищам земным, к роскоши, богатству, деньгам, комфорту отдаляет человека от Бога.

«Святая Церковь призывает задуматься над стремлением современного человека совместить храм Божий и идолов. На первый взгляд, ни о какой совместимости не может быть и речи. Конечно, из истории Церкви известны случаи, когда в храм приносили идолов для поколения. Но не исторический аспект интересует, а духовный. Апостол Павел объясняет коринфянам, что каждый, поверивший в Христа, становится храмом Бога Живаго. Душа не способна впустить в себя ничего языческого, если в ней благоволит обитать Бог. Душа человека, воспринявшая Бога, в общении с Ним становится храмом Божьим. А чем становится душа через общение с идолами? Вряд ли её после этого даже приблизительно можно назвать храмом», — сказал владыка.

Архиерей константирует, что общество нравственно деградирует. «А всё потому, что душа современного человека перестаёт быть храмом Божьим. Чему сегодня поклоняется большинство людей? В первую очередь конечно мамоне. А ведь ещё Христос предупреждал, что нельзя одновременно служить Богу и мамоне. „Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть“. Нельзя служить Богу и одновременно поклоняться идолам», — объяснил он.

В нынешнем мире, как заметил митрополит Лука, особенно молодому человеку тяжело противостоять желанию послужить идолам.

«Взять хотя бы такие популярные сегодня идолы, как успех, статус, карьера, здоровье. Кто-то скажет, что в этом нет ничего страшного. Конечно, в самом успехе, статусе, карьере, в здоровье нет ничего страшного. Опасность в том, что эти идолы требуют жертвоприношений. А жертвой может стать не только жизнь человека, но и его душа. Служение идолу ведёт к смерти души, служение же Богу — к жизни вечной», — отметил иерарх УПЦ

Архиерей напомнил, что если просим у Бога не здоровья, а спасения своей души, то уже этим стяжаем благодать Духа Святого.

«Стремление к сокровищам земным, к роскоши, богатству, деньгам, комфорту отдаляет человека от Бога. Поскольку главной целью человека является спасение его души, то в первую очередь он должен посвятить себя этому. Служение же идолам, приобретение земных богатств приводит человека к гибели, потому что он, поглощенный стяжательством, алчностью и наживой, перестаёт заботиться о своей душе и думать о Боге», — заключил митрополит Лука.