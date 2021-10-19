Стало известно о смертельном вреде известных витаминов

Главное: Витамины B6 и B12 опасны для здоровья. Они могут спровоцировать рак.

Детали: Ученые из университета штата Огайо в США рассказали о вреде витаминов B6 и B12. Эксперты говорят, что их употребление может привести к онкологии.

В ходе исследования были проанализированы данные 77 тысяч людей.

Отмечается, что с приемом в качестве отдельной добавки витамина В12 связывают повышение риска рака легких на 30%, а при употреблении витамина В6 вероятность увеличивается уже на 40%.

Сообщается: «У мужчин, которые принимали более 55 микрограммов витамина В12 в сутки, риск возникновения рака легких был на 98% выше по сравнению с мужчинами, которые не принимали витамины группы В».

Американцы информируют также: «У мужчин, которые на начальном этапе исследования курили и потребляли большое количество витаминов группы В, вероятность заболеть раком легких была в три-четыре раза больше».

По их словам, рекомендуемая суточная норма таких витаминов составляет 2-2,4 микрограмма.

Добавим, что к продуктам, богатым витаминами В6 и В12, относятся рыба, красное мясо и домашняя птица.

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