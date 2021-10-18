ДТП в Житомирской области оборвало две жизни

Главное: ДТП произошло в Житомирской области. Погибли два человека.

Детали: В ночь на понедельник, 18 октября, в Житомирской области произошло резонансное ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Отмечается, что ЧП случилось на трассе Киев-Чоп.

Правоохранители информируют, что водитель грузовика Mercedes, 32-летний житель Киевской области, двигаясь между селами Мартыновка и Выдумка в направлении города Новоград-Волынский, совершил столкновение с автомобилем Audi под управлением 60-летнего жителя Ривненской области, который выезжал с обочины.

Увы, в результате аварии водитель Audi и его пассажирка погибли на месте.

Отмечается, что погибший водитель был военным медиком.

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