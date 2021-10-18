На Николаевщине освятили новый храм УПЦ

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В Херсоне из-за «красной» зоны карантина произошел транспортный коллапс
Экс-нардеп Онищенко получил российское гражданство
В «красную» зону карантина вошли пять областей Украины. Но их может стать и больше
Зеленский пообещал, что газа хватит всем украинцам
Зеленский впервые прокомментировал офшорный скандал
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Коронавирус в Украине: 9 524 больных и 177 погибших
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