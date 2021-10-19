В ВОЗ рассказали, когда ждать окончания пандемии коронавируса

Главное: Уже в следующем году мир может выйти из пандемии коронавируса. В ВОЗ говорят, что для того, чтобы пандемия не повторилась, в каждой стране здравоохранение должно играть первоочередную роль.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют, что мир может выйти из пандемии COVID-19 уже в следующем году, но коронавирус при этом «не закончится». Об этом в интервью СТВ рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Я оптимист, считаю, что в следующем году мы выйдем из пандемии, но, конечно же, коронавирус не закончится. И, возможно, нам придется с ним жить. Но вы знаете, это как с гриппом. Есть вакцина от гриппа. Каждый год они слегка адаптируются под новые штаммы, и люди вакцинируются — и все нормально», — считает Клюге.

По его мнению, чтобы пандемия не повторилась, в каждой стране здравоохранение должно играть первоочередную роль: «Если не будет здравоохранения и здоровья, то не будет ни экономики, ни безопасности, ни социального спокойствия. Нужно инвестировать в здравоохранение».

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