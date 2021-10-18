В Украине уже началась новая волна коронавируса. Стало известно, когда она пойдет на спад

Главное: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о начале новой волны коронавируса в стране. Однако ее спад будет зависеть от отношения граждан к самой болезни и ответственности.

Детали: В Министерство здравоохранения заявили о начале новой волны коронавируса в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время брифинга.

«По поводу прогнозов, то пиковые нагрузки ожидались в конце октября и до середины ноября с постепенным спадом до конца года, и в первом квартале 2022 года», — рассказал Кузин.

По его словам, сейчас в Украине наблюдается начало активной волны СOVID, рост заболеваемости.

«Бремя этой волны будет зависеть от ответственного поведения каждого из нас», — подчеркнул главный санврач.

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