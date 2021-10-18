В Херсоне из-за «красной» зоны карантина произошел транспортный коллапс

Главное: Из-за «красной» зоны карантина в Херсоне маршрутки не вышли на рейсы, так как частным перевозчикам невыгодно ездить полупустыми. На остановках образовались огромные очереди.

Детали: В Херсоне транспортный коллапс из-за красной зоны карантина — маршрутки не вышли на рейсы. Об этом сообщает местное издание МОСТ в понедельник, 18 октября.

Сотни херсонцев утром ждали свои маршрутки на остановках общественного транспорта, образовались большие очереди. Однако водители маршруток не вышли на работу, так как им невыгодно ездить полупустыми, а за переполненные автобусы предусмотрены штрафы.

Советник мэра Юрий Стельмашенко говорит, что в условиях красной зоны маршрутки работают в убыток еще и на фоне роста цены на автомобильный газ. Местные власти пытаются вывести на маршруты дополнительный коммунальный транспорт и троллейбусы.

«Рассматриваем механизм компенсации для перевозчиков в период карантина», — добавил Стельмашенко.

Отметим, что согласно правилам красной зоны перевозка пассажиров должна осуществляется только на сидячих местах и при условии соблюдения всех противоэпидемических мер.

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