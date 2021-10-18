В Луцке тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом в честь Собора Волынских святых

Духовенство и верующие прошли от Свято-Покровского храма до кафедрального собора Всех Святых земли Волынской.
Во время молитвенного шествия молились о сохранении единства Церкви Христовой и за мир в Украине. Также у стеллы погибшим героям была совершена заупокойная молитва по украинским воинам.
После завершения крестного хода архиепископ Нафанаил отметил, что подвиг совместной молитвы должен обязательно присутствовать в это нелегкое время испытаний для истинной Христовой Церкви.
Ежегодно в августе священнослужители и верующие Волынской епархии идут от луцкого кафедрального собора Всех святых земли Волынской к Свято-Покровскому храму. Крестоходцы несут с собой святыни собора — копию чудотворной иконы Божией Матери «Пантанасса», ковчег с частицами мощей святых угодников Божиих, икону Покрова Пресвятой Богородицы и икону Всех святых Земли Волынской.
В октябре, в преддверии празднования Собора всех святых земли Волынской верующие крестным ходом несут эти святыни обратно в собор.
*** Память Собора всех святых, в земле Волынской просиявших отмечается 23 октября. Празднование установлено по инициативе известного церковного историка, протоиерея Андрея Хойнацкого в 1881 году, когда 10 октября Почаевская лавра отмечала 50-летие своего возвращения из унии в лоно Православной Церкви.
В тему: В Северодонецке УПЦ освятили памятный знак в честь Покровы.