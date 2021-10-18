В «красную» зону карантина вошли пять областей Украины. Но их может стать и больше

Главное: В «красную» зону карантина уже входят пять областей Украины. По словам главного санврача Игоря Кузина, в ближайшем будущем эту зону могут расширить.
Детали: В Украине в «красной» зоне карантина находятся 5 областей. В «желтой» зоне остались только шесть областей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По состоянию на сегодня, в «красной» зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся 5 областей, а именно:
— Днепропетровская;
— Донецкая;
— Запорожская;
— Одесская;
— Херсонская.
В регионах «красной» зоны запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центров, ТРЦ. В этой зоне могут работать только продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки.
Отметим, ограничений для транспорта в «красной» зоне нет, но местные власти могут их вводить по своему усмотрению.
Кроме того, в Украине с 21 октября ужесточают правила для межобластного транспорта и, чтобы попасть в «красную» зону на поезде, автобусе или самолете, у пассажира должны быть две прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген.
В «оранжевой» зоне карантина находятся 14 областей. Это пока самая большая зона, к ней относятся:
— Киев;
— Волынская область;
— Житомирская;
— Ивано-Франковская;
— Киевская;
— Луганская;
— Львовская;
— Николаевская;
— Сумская;
— Харьковская;
— Хмельницкая;
— Черкасская;
— Черновицкая;
— Черниговская.
В «желтой» зоне находятся шесть регионов:
— Винницкая;
— Кировоградская;
— Закарпатская;
— Полтавская;
— Ровенская;
— Тернопольская.
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в ближайшее время «красная» зона может быть расширена.
«Не исключаем, что в ближайшее время „красный“ уровень могут установить и в других областях. Поэтому именно сейчас у каждого гражданина есть выбор: сделать прививку или дальше жить в карантинных правилах», — заявил Кузин.
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