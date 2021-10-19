Эксперты предрекли «Динамо» провал в матче с «Барселоной»

Главное: «Динамо» готовится к матчу с «Барселоной». Украинскую команду считают аутсайдером поединка.

Детали: В среду, 20 октября, в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграет против каталонской «Барселоны». Встреча пройдет на «Камп Ноу».

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill оценили шансы команды в этом поединке.

Украинский клуб называют явным аутсайдером: шансы на победу динамовцев расцениваются как 12 к 1.

На ничью ставят 6 к 1, а успех хозяев оценивается как 1,25 к 1.

Самым вероятным исходом матча называют победу «Барселоны» со счетом 2-0 (7 к 1).

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