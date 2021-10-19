Фомин день: какой праздник отмечается 19 октября 2021 года

Сегодня, 19 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают Фомин день и День «Оцените свою жизнь».

Фомин день

В этот день православные христиане чтут память апостола Фомы, который был одним из верных учеников Иисуса Христа. Он был родом из Панеаде, одного из Галилейских городов. Услышав проповедь Иисуса Христа, он решил стать его последователем. Мессия сделал его одним из своих учеников. Впоследствии он стал свидетелем спасительных страданий Иисуса.

После воскрешения Христа он не поверил в произошедшее, усомнившись в правдивости слов других апостолов, которые говорили о том, что видели Господа. Он сказал, что не поверит в это чудо до тех пор, пока лично не увидит воскресшего Христа и сам не прикоснется к нему и его ранам. По прошествии восьми дней после воскресения, перед учениками, в числе которых был Фома, явился Господь. Он показал свои раны и позволил Фоме вложить в них перст. После этого ученик произнес: «Господь мой и Бог мой!».

Когда Иисус вознесся на небеса, апостолы решили бросить жребий, для того чтобы решить, куда кому идти, чтобы проповедовать Слово Божие. По воле жребия Фома отправился в Индию, и там просвещал людей своими проповедями, несмотря на то, что многие были язычниками. Апостол не был рад тому, что ему пришлось отправиться к настолько диким народам.

Перед путешествием у него случилось видение, в котором Господь велел ему быть мужественным и не бояться ничего. Проповеди святого были настолько убедительными, что в Индии у него появилось много последователей, которые приняли христианство. Проповеднику удалось обратить в веру сына, супругу и сестру правителя города Малипура, за что он был заключен в темницу. Через некоторое время правитель приказал пронзить узника пятью копьями. В месте, где был погребен Фома, часто совершались чудеса.

День «Оцените свою жизнь»

В этот день можно заняться кратким подведением итогов, оценкой и пересмотром целей. Этот праздник призывает по-новому взглянуть на события прошлого и настоящего, чтобы понять, насколько вы счастливы, нужно ли что-то изменить, чтобы достигнуть внутренней гармонии и равновесия. Инициаторами его проведения являются американский актер театра и кино Томас Рой и его жена Рут.

Этот день отмечает каждый, кто хочет понять, на каком этапе жизненного пути он находится. В это день людям предлагается трезво оценить обстоятельства и окружающих людей, ответив на вопрос: «Счастлив ли я?». Праздник помогает пересмотреть поставленные ранее цели и способы их достижения, если человек ощущает себя подавленным и неудовлетворенным жизнью.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Всемирный день балета;

- День написания письма в будущее;

- Всемирный день детской кости и суставов;

- Международный день джина с тоником.