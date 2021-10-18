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Новости > Медведчука могут обменять в Россию при одном условии

Медведчука могут обменять в Россию при одном условии

Александр Панько
18.10.21 09:06
115
Медведчука могут обменять в Россию при одном условии

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос обмена Виктора Медведчука в Россию на удерживаемых граждан Украины может быть рассмотрен. Но Россия прямо не заявляла свои требования «оставить в покое» нардепа Виктора Медведчука.

Детали: Украина могла бы рассмотреть обмен кума президента РФ Владимира Путина, подозреваемого в госизмене депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, на удерживаемых граждан Украины, если бы Россия подтвердила, что Медведчук имеет российское гражданство. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV

«Господин Медведчук — гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если бы Россия подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство (ну например, вполне возможно), то мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», — отметил Зеленский.

Вместе с тем, по словам Зеленского, Россия прямо не заявляла свои требования «оставить в покое» Медведчука.

«Прямых вещей не было», — сказал президент.

В тему: Зеленский пообещал, что газа хватит всем украинцам.

Тэги: общество, Россия, политика, Виктор Медведчук, обмен, Владимир Зеленский, новости Украины

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