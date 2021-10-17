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Новости > Митрополит УПЦ объяснил, как нужно жить, чтобы быть готовым к Страшному суду

Митрополит УПЦ объяснил, как нужно жить, чтобы быть готовым к Страшному суду

Александра Кудрявцева
17.10.21 19:40
59
Митрополит УПЦ объяснил, как нужно жить, чтобы быть готовым к Страшному суду
Главное: Каждому человеку, живущему на земле следует всегда помнить о том, что он скажет Богу на Страшном суде.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом митрополит Лука (Коваленко) сказал во время проповеди.
 
«Земная жизнь имеет определенный конец. А вот жизнь души бесконечна – она уже вечна. Но земная жизнь закончится не просто переходом из этого бытия в другое, а закончится судом, на котором будем держать ответ перед Богом. Что скажем Ему, какой ответ дадим Христу? Старались ли исполнять Его заповеди, или наоборот? Или жили так, как хотели?», - сказал владыка. 
 
Митрополит Лука отметил, что нередко приходится слышать от людей: «Я такой как все и живу как все». 
 
«В назидание тем, кто так говорит, Господь приводит историю о хозяине, нашедшем сокровище, скрытое на поле. А затем продаёт всё, что было у него, чтобы купить это поле. Этим Господь напоминает о том, что тот, кто вместил в себя Бога, кто соединился с Ним, уже ни в чём не будет нуждаться. Это вовсе не означает, что человек должен оставить всякое земное попечение и закрыться в монастыре. Христос своей притчей хочет показать Своим ученикам, что необходимо искать Царствие Божье, а всё остальное приложится», - пояснил он. 
 
По словами архиерея, материальные вещи обычно делают человека счастливым лишь на короткое время. «Бесспорно, при этом он может испытывать радость и восторг. Но только на короткое время. А потом всё сглаживается временем, и он возвращается туда, где был раньше. Душевное благополучие и гармония с жизнью неизмеримо ценнее любой вещи, которую человек когда-либо покупал или может купить. Все земное, все земные блага – даже самые дорогие и желанные, разрушаются и приходят в запустение. Только Бог вечен. Вот о чём следует думать человеку», - сказал митрополит.
 
Владыка также сказал о том, что было бы глупо полагать, будто Бог призвал человека к жизни для того, чтобы потом его осудить и наказать.
 
«Человек, получивший право управлять автомобилем, садиться за его руль не для того, что нарушать правила дорожного движения. Но он это делает или из-за чувства вседозволенности, или по незнанию. До поры до времени ему всё сходит с рук, а окружающие называют его везунчиком и баловнем судьбы. Но рано или поздно он всё равно предстанет перед судом и понесёт заслуженное наказание. И как показывает жизнь, при этом будет лить слезы и жалеть о содеянном. Так не лучше ли прежде чем предстать перед грозным Судьёй, научиться исполнять существующие правила?», - добавил иерарх УПЦ.
 
Митрополит Лука призвал помнить и дорожить всем тем, что даёт Господь. «Дорожить жизнью, дорожить тем сокровищем, каковым является Его слово. А главное – помнить о том, что Господь не только дал жизнь, но и Самого Себя. Он всегда рядом и всегда заботится о каждом. И никогда никого не оставит, если будем хотеть следовать за Ним», - заключил он.
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал, как научиться любить врагов.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Лука

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