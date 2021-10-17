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Новости > Митрополит Антоний рассказал об опасности культа личности

Митрополит Антоний рассказал об опасности культа личности

Александра Кудрявцева
17.10.21 18:20
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Митрополит Антоний рассказал об опасности культа личности
Главное: Любой кумир, любая знаменитость, которая заслоняет от человека образ Христа, это своего рода маленький антихрист.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) для портала «Комсомольская правда в Украине».
 
«Для христиан первых веков антихрист виделся тираном и гонителем, наподобие Нерона или Диоклетиана. В XIX веке религиозные философы отмечали иную грань личности антихриста - как утонченного соблазнителя, за которым пойдут и многие христиане. Сейчас же вырисовывается новый аспект этой личности», - сказал митрополит Антоний.
 
Владыка отметил, что на самом деле любой кумир, любая знаменитость, которая заслоняет от человека образ Христа, это своего рода маленький антихрист. 
 
«Но сейчас, в эпоху глобализации, такой «герой» имеет больше возможностей влиять на человеческие умы. И таких «героев», вокруг которых формируется культ, хватает сполна. Здесь и политики, и поп-звезды, и прочие знаменитости. Но теперь к ним присоединяется новый вид кумиров - высокотехнологический. Такие деятели, как Илон Маск или Билл Гейтс, уже воспринимаются очень многими в качестве новых «мессий». И ведь они сами ведут себя  как своеобразные мессии, призванные вести человечество к высшему благу при помощи высоких технологий», - считает архиерей.
 
По его словами, культ данных личностей доходит до того, что их адепты крайне агрессивно воспринимают любую критику в адрес своих гуру. 
 
«Тот же Билл Гейтс, который фактически присвоил себе звание главы мирового здравоохранения. Любое сомнение в искренности его намерений и бескорыстной работе его фондов вызывает бурю эмоций и обрушивает на голову сомневающихся обвинения в конспирологии и отсталом мышлении. Или Илон Маск, который находит нормальным «безгендерное» воспитание для своих детей», - сказал управделами УПЦ.
 
Митрополит Антоний считает, что суть даже не в их деятельности, хотя, бесспорно, и она имеет значение, а суть в том, как их воспринимает огромное количество людей.
 
«Зачем людям Бог, если есть «исцеляющий» всех Гейтс, зачем им Царство Небесное, если есть Маск и его технологический «рай»? Действительно, для людей, лишенных Бога, это лучшие заменители. Не нужно каяться, не нужно менять свою жизнь - за тебя все сделают миллиардеры-филантропы. Вот только принесут ли они на самом деле человечеству счастье? Для христиан на этот вопрос ответ ясен, и он весьма неутешителен», - заключил иерарх УПЦ.
 
В тему: Митрополит Антоний объяснил, в чем опасность хвастовства своими достижениями.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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