Украинцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости коронавирусом

Главное: Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, подчеркнув, что с вакцинами сейчас проблем нет. По его словам, пик заболеваемости коронавирусом ожидается в ближайшее время.

Детали: В Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается в конце октября — начале ноября. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО, сообщает «Корреспондент».

«Мы прогнозируем, что пик этой пандемии придет, скажем так, на конец этого месяца. Это будет где-то период с 20, 25, 30 этого месяца по 4-5 следующего месяца», — спрогнозировал Данилов.

Он отметил, что около 50-52 тысяч человек могут в пиковый период находиться в больницах.

Данилов отметил, что это станет вызовом для системы здравоохранения Украины.

В то же время, по словам Данилова, единственный вопрос, который вызывает у власти беспокойство — это обеспечение кислородом.

Он отметил, что при штамме Дельта, который сейчас преобладает в Украине, больному крайне сложно поднимать уровень кислорода.

«Мы нуждаемся сейчас в очень больших объемах кислорода. Если раньше, когда человек болел, 5-7-10-12 литров хватало, то сегодня у нас есть случаи, когда нужно сразу 15-20-30», — рассказал он.

Известно, что 14 октября в Украине коронавирусом заболели еще 13 624, умерли вследствие этого заболевания 202 человека.

Среди новых больных — 1777 детей и 170 медицинских работников. Госпитализировали за сутки 4947 пациентов, выздороветь удалось еще 4591 человеку.

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