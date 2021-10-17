Украинцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости коронавирусом

Главное: Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, подчеркнув, что с вакцинами сейчас проблем нет. По его словам, пик заболеваемости коронавирусом ожидается в ближайшее время.
Детали: В Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается в конце октября — начале ноября. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО, сообщает «Корреспондент».
«Мы прогнозируем, что пик этой пандемии придет, скажем так, на конец этого месяца. Это будет где-то период с 20, 25, 30 этого месяца по 4-5 следующего месяца», — спрогнозировал Данилов.
Он отметил, что около 50-52 тысяч человек могут в пиковый период находиться в больницах.
Данилов отметил, что это станет вызовом для системы здравоохранения Украины.
В то же время, по словам Данилова, единственный вопрос, который вызывает у власти беспокойство — это обеспечение кислородом.
Он отметил, что при штамме Дельта, который сейчас преобладает в Украине, больному крайне сложно поднимать уровень кислорода.
«Мы нуждаемся сейчас в очень больших объемах кислорода. Если раньше, когда человек болел,
Известно, что 14 октября в Украине коронавирусом заболели еще 13 624, умерли вследствие этого заболевания 202 человека.
Среди новых больных — 1777 детей и 170 медицинских работников. Госпитализировали за сутки 4947 пациентов, выздороветь удалось еще 4591 человеку.
В тему: СНБО принял совершенно секретный План обороны Украины.