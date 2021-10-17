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Новости > Британский ученый узнал, как пахнет смерть

Британский ученый узнал, как пахнет смерть

Александр Панько
17.10.21 11:04
426
Британский ученый узнал, как пахнет смерть

Главное: Британские ученые провели исследование и выяснили, как по запаху можно узнать о приближающейся смерти.

Детали: Исследователь Арно Висмар из школы психологии Университета Кента провел эксперимент, в ходе которого испытуемые подвергались запахам путресцина, аммиака и воды. Как сообщает «Пятый канал», непреодолимую тревогу у них вызвал лишь запах первого компонента при том, что они никогда не сталкивались с ним ранее.

Как утверждает ученый, когда человек умирает, его тело ломается, и во время этого процесса освобождается много ароматов, которые они начинают чувствовать, одним из которых является именно путресцин. Кроме того, когда появляется «запах смерти», люди подсознательно начинают меняться и, сами того не ведая, приближают момент своего конца.

Как считают ученые, с «запахом смерти» у людей также часто ассоциируется аромат травы. Они выяснили, что человек имеет древний обонятельный рецептор, который пробуждается накануне гибели, улавливая указанный аромат. Они подметили, что такое может произойти даже за год до смерти.

Однако, как заверили исследователи, «запах смерти» является не предвестником смерти, а сигналом, говорящим об угрожающей организму опасности. Такой аромат помогает человеку понять, что повод для тревоги существует, а ему необходимо найти причину предстоящей гибели.

В тему: В конце 2020 года международная группа ученых выяснила, что разница показателей артериального давления на левой и на правой руках является признаком грядущего инсульта и сердечного приступа.

Тэги: Великобритания, здоровье, смерть, наука, британские ученые, запах, запах смерти, Арно Висмар, путресцин

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