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Новости > На Ровенщине представители ПЦУ перекрыли общине УПЦ доступ к храму

На Ровенщине представители ПЦУ перекрыли общине УПЦ доступ к храму

Александра Кудрявцева
16.10.21 15:05
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На Ровенщине представители ПЦУ перекрыли общине УПЦ доступ к храму
Главное: На Ровенщине в селе Чудница представители ПЦУ перекрыли общине Украинской Православной Церкви доступ к временному храму.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой news.church.ua, очередной межконфессиональный конфликт разгорелся в июне 2021 после того, как община ПЦУ решила поставить массивную ограду вокруг храма, который церковные рейдеры силой отобрали у верующих УПЦ еще в 2015 году.
 
Отмечается, что представители ПЦУ умышленно заняли землю, которая им не принадлежит.
 
«Этот земельный участок размером 0,6 га принадлежит общине УПЦ, на ней стоит дом, в котором после захвата молится религиозная община УПЦ. Строя свою ограду, сторонники ПЦУ захватили частично этот земельный участок и перекрыли полноценный доступ к церковному здания верующим УПЦ, оставив им только 50 см тропы», — комментирует правозащитница Ровенской епархии Раиса Приходько
 
Религиозная община УПЦ обратилась в полицию, чтобы те возбудили по факту кражи земли и ограничения доступа к их имуществу уголовное производство, однако правоохранители отказали. Правозащитница написала по этому поводу ходатайство в суд.
 
«Судебное заседание состоялось 13 октября в Гощанском районном суде, который, собственно, обязал признать религиозную общину УПЦ потерпевшей и возбудил уголовное производство», — рассказала Раиса Приходько.
 
В тему: На Волыни активисты ПЦУ захватили храм УПЦ в селе Навоз.

Тэги: Ровенская область, УПЦ, ПЦУ, Ровенская епархия

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