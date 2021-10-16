На Ровенщине представители ПЦУ перекрыли общине УПЦ доступ к храму

В личных вещах умершего нардепа Полякова нашли кое-что непонятное
Еще четыре области перешли в «красную» зону. Карантин там будет строгим
СНБО принял совершенно секретный План обороны Украины
Зеленский и Шефир пытались вывести деньги из обанкротившегося банка в обход закона, – СМИ
Еще пять областей Украины — на подходе к «красной» зоне
Появилось видео последних минут жизни Антона Полякова
Сегодня в центре Киева автобусы и троллейбусы будут ходить по-другому: все схемы
Названы области с самой тревожной COVID-ситуацией в Украине
Главные новости за 13 октября 2021 года
Власти Киева решили не прислушиваться к рекомендациям Минобразования