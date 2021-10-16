На Ровенщине представители ПЦУ перекрыли общине УПЦ доступ к храму

В Запорожье УПЦ передала детской больнице оборудование стоимостью более 100 тыс грн

Еще четыре области перешли в «красную» зону. Карантин там будет строгим

Епископ УПЦ рассказал, как найти крестного для ребенка

16.10.21 13:38

В личных вещах умершего нардепа Полякова нашли кое-что непонятное

16.10.21 10:25

Еще четыре области перешли в «красную» зону. Карантин там будет строгим

16.10.21 09:24

СНБО принял совершенно секретный План обороны Украины

15.10.21 13:22

Зеленский и Шефир пытались вывести деньги из обанкротившегося банка в обход закона, – СМИ

14.10.21 12:17

Еще пять областей Украины — на подходе к «красной» зоне

14.10.21 10:14

Появилось видео последних минут жизни Антона Полякова

14.10.21 09:44

Сегодня в центре Киева автобусы и троллейбусы будут ходить по-другому: все схемы

13.10.21 21:20

Названы области с самой тревожной COVID-ситуацией в Украине

13.10.21 19:00

Главные новости за 13 октября 2021 года

13.10.21 17:13

Власти Киева решили не прислушиваться к рекомендациям Минобразования