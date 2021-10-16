Еще четыре области перешли в «красную» зону. Карантин там будет строгим

Главное: С 18 октября в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях стартует жесткий карантин. Эти области перешли в «красную» зону.

Детали: Четыре украинских области — Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская — перешли в «красную» зону эпидемической опасности, с 18 октября их ждет ужесточение карантина. Об этом на своем канале в Telegram заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Усилить карантинные меры для противодействия распространения COVID-19 в этих регионах решили на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Таким образом, в «красной» зоне уже пять регионов Украины — 15 октября жесткие противоэпидемические ограничения уже заработали в Херсонской области.

Пребывание региона в «красной» зоне подразумевает прекращение работы образовательных учреждений (переход на дистанционную форму обучения), заведений общепита, кинотеатров, театров и тренажерных залов, если персонал и посетители не вакцинированы от коронавируса. Запрет распространяется и на проведение массовых мероприятий.

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