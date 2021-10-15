Митрополит Антоний объяснил, в чем опасность хвастовства своими достижениями

Главное: Человек, постоянно преувеличивающий свои успехи, часто обманывает окружающих и самого себя.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Самопревозношение — это не просто какое-то банальное хвастовство. Это много больше. Это практически реклама самого себя, своих качеств и своей работы. Большинству людей в разговорах о себе свойственна некая преувеличенность. Мы преувеличиваем свое значение, свои старания, свои качества и даже свои страдания — всё у нас должно быть больше, чем у других. Таким образом не очень уверенные в себе люди пытаются вызвать у окружающих восхищение, симпатию или сочувствие», — объяснил владыка Антоний.

Он подчеркнул, что в современном мире такое поведение даже поощряется, однако в жизни важны реальные достижения, а не излишняя «самопрезентация».

«Достаточно поставить рядом с самораспиаренным деятелем более скромного труженика из той же сферы деятельности и посмотреть на реакцию. Вот тут-то всё и откроется. Ведь человек, который без лишних слов выполняет свою работу, у самовозвеличенных „эффективных менеджеров“ вызовет досаду, а то и злобу. Ведь мало ли, а вдруг все увидят и поймут, что этот трудяга, не тратя никаких средств на презентацию себя, делает на самом деле гораздо больше, чем распиаренный „специалист“», — сказал владыка.

Управделами УПЦ напомнил, что если в мирской жизни человек, «который громко трубит о своих талантах, редко бывает полезен», то в духовной — все намного опаснее, ведь за свою ложь он несет ответственность перед Богом.

«Человек, возвеличивающий сам себя, часто обманывает окружающих. И не менее часто — самого себя, искренне начиная верить в собственное величие. И каково будет такому человеку в конце земного пути встретиться с Господом и нелицеприятной правдой о себе?», — подытожил митрополит Антоний.

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