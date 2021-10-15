Зеленский и Шефир пытались вывести деньги из обанкротившегося банка в обход закона, – СМИ

Главное: Во время ликвидации «Брокбизнесбанка» должники подписывали с тогда еще шоуменом Владимиром Зеленским и его близким другом Сергеем Шефиром соглашения, чтобы вывести из-под залога дорогое имущество. По данным СМИ, это должно было им помочь получить свои депозиты в обход законной процедуры.

Детали: Компании-должники «Брокбизнесбанка» во время его ликвидации подписывали с Владимиром Зеленским и Сергеем Шефиром соглашения, пытаясь вывести из-под залога имущество на миллионы гривен. Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на судебные решения по открытому Государственному реестру судебных решений, таким образом Зеленский и Шефир пытались забрать из банка свои депозиты в обход установленной законом очереди.

Как рассказывают журналисты, это случилось еще до того, как Зеленский стал президентом Украины, а Шефир — его первым помощником. В 2014 г Зеленский держал на депозите в «Брокбизнесбанке» более $300 тыс., Шефир — более $400 тыс., когда учреждение обанкротилось, лишив их возможности вкладчиков получить все свои накопления, поскольку компенсация по депозиту ограничена 200 тыс. грн.

В итоге Зеленский и Шефир подписали ряд соглашений с компаниями, которые имели кредиты в банке — об уступке права требования по своим депозитам. Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд признали прекращенными долги компаний и сняли обременение с имущества.

Однако в 2015-м году Высший хозяйственный суд пришел к выводу, что эти действия не соответствовали нормам законодательства.

Кроме этого, Верховный суд Украины впоследствии подтвердил, что обязательства заемщика не могут прекращаться за счет приобретенных прав требования к банку.

Для компаний это была попытка не возвращать банку долги и вывести из-под залога свои активы, а Шефир и Зеленский таким образом попытались получить больше гарантированных государством 200 тыс. грн.

Народный депутат от «Слуги народа» и председатель комитета по вопросам финансов Данил Гетманцев в комментарии изданию заявил, что подобные соглашения являются «недопустимыми». Однако, когда узнал, что речь идет о Владимире Зеленском, отметил, что «надо изучать документы». Журналисты документы предоставили, но до эфира от Гетманцева дополнительного ответа не получили.

Кроме того, журналисты отправили запрос в Офис президента 22 сентября и неоднократно напоминали о запросе пресс-секретарю Владимира Зеленского Сергею Никифорову, однако ответов к моменту публикации так и не получили.

В свою очередь первый помощник президента Сергей Шефир объяснил, что «у нас не было времени заниматься юридическими вопросами и мы кому-то отдали право заниматься нашими юридическими вопросами». «Поднимут этот договор — я вспомню», — заключил он, но документов в итоге так и не предоставил.

В тему: В начале октября 2021 года «Радио Свобода» опубликовало расследование «Офшор 95» — об офшорном бизнесе президента Владимира Зеленского и о «грязных» деньгах олигарха Игоря Коломойского. Показ расследования в «Малой опере» сорвался из-за якобы угроз со стороны СБУ.