В Минздраве объяснили перенос осенних каникул

Главное: Министр Здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что осенние каникулы в украинских школах хотят перенести на неделю раньше по одной причине. Перенос каникул на 15% сбивает темпы прироста заболеваемости коронавирусом.

Детали: Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, для чего Минздрав предложил начать осенние каникулы в школах с 18 октября. Об этом он рассказал в эфире ТСН.

Ляшко отметил, что школы не закрываются на карантин и не переходят на дистанционное образование. Министр заявил, что каникулы хотят перенести на неделю раньше по одной причине.

«Когда мы запускаем каникулярный период — уменьшаем активность взрослого населения. Люди меньше отвозят детей в школу, меньше пользуются общественным транспортом, меньше контактируют. Тем самым мы уменьшаем социальную активность», — пояснил он.

Ляшко рассказал, что по прогнозам Минздрава, подобный перенос каникул на 15% сбивает темпы прироста заболеваемости COVID-19.

«Для того, чтобы уменьшить темпы прироста инфицированных COVID-19 среди взрослого населения, мы предлагаем начать каникулы раньше. Сейчас на этой волне нам надо применить противоэпидемические нормы, которые бы сработали и дали бы эффект», — подытожил министр.



В тему: Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам объявить осенние каникулы с 18 октября.