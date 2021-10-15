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Новости > В Украине всерьез задумались о бустерной вакцинации от коронавируса

В Украине всерьез задумались о бустерной вакцинации от коронавируса

Агата Кловская
15.10.21 09:18
448
В Украине всерьез задумались о бустерной вакцинации от коронавируса

Главное: На следующей неделе Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) рассмотрит вопрос о введении бустерной вакцинации на территории Украины. Дополнительную дозу вакцины от коронавируса будут предлагать людям с хроническими заболеваниями.

Детали: Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) уже на следующей неделе рассмотрит вопрос бустерной вакцинации в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в среду, 13 октября.

Бустерную вакцинацию будут предлагать сделать после 6-8 месяцев с момента завершения полного курса прививок, пояснил Кузин.

«Скорее всего, что на следующей неделе нам удастся принять такое решение и рекомендовать использование бустерной дозы. Бустерная доза, если и будет рекомендована, то после 6-8 месяцев после проведения первой вакцинации. Надеемся, что НТГЕИ примет такое решение», — сказал Кузин.

По его словам, в начале бустерную вакцинацию будут предлагать лицам, страдающим от хронических заболеваний.

«Когда этот вопрос рассматривался, то говорили, что речь идет об иммунокомпрометированных людях (то есть для тех, кто имеет хронические болезни — ред.). Поэтому сейчас действительно изучают те инструкции, которые действуют в других странах, и разрабатываются отечественные. Надеемся, что в ближайшее время сможем ввести такую практику в соответствии с рекомендациями», — подытожил главный санврач.

В тему: После каникул учителей без вакцинации отстранят от работы без выплаты зарплат.

Тэги: общество, здоровье, вакцина, вакцинация, новости Украины, коронавирус

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