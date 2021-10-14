Еще пять областей Украины — на подходе к «красной» зоне

Главное: К «красной» зоне карантина приблизились еще пять областей. Глава Минздрава рассказал, какие ограничения будут введены в этих регионах.

Детали: Херсонская область уже попала в «красную» зону эпидемиологической опасности. К ней приближаются пять областей. Об этом заявил глава Минздрава Олег Ляшко в эфире ТСН.

«Один регион уже попал в красный уровень эпидемиологической опасности. Это Херсонская область. Еще минимум пять на подходе», — заявил Ляшко.

В «красной» зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается также проведение массовых мероприятий. Однако это ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы.

В то же время в «красной» зоне на дистанционное обучение переходят учебные заведения, где не вакцинировано 100% персонала. Это не касается только детсадов и 1-4 классов.

Кроме того, жители «красной» зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

В тему: С пятницы, 15 октября, Херсонская область войдет в «красный» уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.