Дюжина кораблей в Черном море пытается спасти украинское военное судно

Главное: В результате ухудшения погодных условий, с единственным в Украине судном размагничивания ВМС Украины U-811 «Балта» возникла аварийная ситуация, оно получило повреждения. Угрозы жизни личного состава и угрозы потери судна нет.

Детали: Единственное в Украине судно размагничивания Военно-морских сил Украины U-811 «Балта» терпит бедствие в Черном море. Как сообщается на официальной странице ВМС в Facebook, на данный момент сейчас оно находится на якоре с целью «обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть».

К проведению поисково-спасательных работ привлекли Мининфраструктуры, Морскую поисково-спасательную службу и подразделения ГСЧС. К операции привлекли восемь кораблей и катеров, а также 4 единицы воздушных судов.

Указывается, что действиями экипажа корабля аварийную ситуацию удалось стабилизировать, угрозы жизни личного состава, а также потери судна, нет. Угрозы потери судна нет.

Сейчас продолжается операция по возвращению корабля в пункт дислокации.

Как сообщает первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаил Забродский, инцидент произошел в районе острова Змеиный. На данный момент на «Балте» затоплены по меньшей мере два отсека.

При этом погодные условия затрудняют проведение спасательных действий — море неспокойное, скорость ветра достигает 10 м / с, а высота волн — до двух метров.

Справка: Судно размагничивания «Балта» было построено на верфи польского города Гданьск в 1987 году. С 1997 года входит в состав ВМС Украины. Является единственным в украинском флоте судном размагничивания. Экипаж составляет 45 человек.