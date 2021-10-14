Сегодня в центре Киева автобусы и троллейбусы будут ходить по-другому: все схемы

Главное: 14 октября в центре Киева из-за празднеств по случаю Дня защитников и защитниц Украины будут изменены маршруты целого ряда троллейбусов и автобусов.

Детали: Сегодня в связи с мероприятиями, посвященными празднованию Дню защитников и защитниц Украины в центре Киева будут изменены маршруты общественного транспорта. Как сообщается на официальной странице Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации в Facebook, 14 октября возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов № 24, 114 и 118.

С 13:00 и до окончания мероприятий возможно временное приостановление движения троллейбусов маршрутов № 5, 7, 8 и 17 и автобусов маршрутов № 24, 114 и 118.

В случае запрета движения транспорта по маршруту мероприятий движение маршрутов будет организовано:

— троллейбусы: № 5, 7, 8 и 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов до ул. Тараса Шевченко по действующим маршрутам, далее — ул. Леонтовича — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Пирогова — ул. Тараса Шевченко, дальше по действующим маршрутам;

— автобусы:№ 24 и 114 соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по действующим маршрутам, далее — ул. Михайловская — ул. Большая Житомирская — ул. Владимирская — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Пирогова — ул. Тараса Шевченко — ул. Симона Петлюры — железнодорожный вокзал «Центральный» — ул. Симона Петлюры — бульвар Тараса Шевченко — ул. Леонтовича — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Владимирская, далее по действующим маршрутам«;

— № 118 от ст «Черниговская» до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее — ул. Эспланадная — ул. Саксаганского (в обратном направлении — ул. Жилянская — ул. Шота Руставели) — площадь Победы, далее по действующим маршруту;

В тему: В этом месяце в Украине будет один длинный уикенд длиной в четыре дня. Это связано с празднованием Дня защитников и защитниц Украины 14 октября.